Компании вынуждены вносить изменения в ЕГРЮЛ из-за некорректной смены кодов ОКВЭД

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Как известно, с 2017 года действуют новые коды ОКВЭД ОК 029 2014 (КДЕС Ред. 2) вместо ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). В минувшем году ФНС самостоятельно в автоматическом режиме поменяла коды в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью переводных ключей.

Но увы, не для всех компаний процесс замена кодов прошел гладко. Читатели нашего сайта периодически жалуются на некорректную информацию в ЕГРЮЛ о видах деятельности.

У нас был старый ОКВЭД 74.8 предоставление различных видов услуг, а теперь нологовая нам его поменяла почему-то на 74.20 это деятельность в области фотографии. Может кто уже столкнулся с этим? Что нужно делать?



- Юлия Самусева

В ходе обсуждения форумчане отметили, что в данном случае, несмотря на то, что вины компании здесь нет, все же необходимо подать в налоговую инспекцию заявление по форме Р14001.

Кроме явного несоответствия новых кодов прежним налогоплательщики столкнулись и с другой проблемой – вместо 4-значных кодов в выписке значатся 3-значные.

даже при регистрации можно выбрать только 4-х значные, однако ФНС очень многим ИП (я, конечно, только за своих говорю) присвоила именно 3-х значные, причем, у некоторых изначально были 4-х значные.

вот что с этим делать??? Писать в ФНС-пусть меняют как надо, а у тех ИП, у кого были раньше 3-х значные менять самим?

- Fraxine

А как прошел процесс смены кодов для вашей организации?

Обсуждение происходит в темах форума «Поменяли на ОКВЭД2» и «ФНС перекодировала ОКВЭД в новый трехзначный»