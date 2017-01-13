Готовится перечень необлагаемых НДС услуг по обслуживанию воздушных судов

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На федеральном портале НПА Минфином опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в статью 149 НК РФ. Речь идет о наделении Правительства РФ полномочием по определению перечня услуг, относящихся к услугам по обслуживанию воздушных судов, освобождаемым от НДС.

Отмечается, что в настоящее время отсутствует законодательно закрепленный перечень услуг, относящихся к услугам по обслуживанию воздушных судов, освобождаемым от НДС.

Предполагается, что нормативный акт вступит в силу в июле 2017 года.