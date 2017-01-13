Клерк.Ру
 

Готовится перечень необлагаемых НДС услуг по обслуживанию воздушных судов

13.01.17 12:17
Просмотров: 

На федеральном портале НПА Минфином опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в статью 149 НК РФ. Речь идет о наделении Правительства РФ полномочием по определению перечня услуг, относящихся к услугам по обслуживанию воздушных судов, освобождаемым от НДС.

Отмечается, что в настоящее время отсутствует законодательно закрепленный перечень услуг, относящихся к услугам по обслуживанию воздушных судов, освобождаемым от НДС.

Предполагается, что нормативный акт вступит в силу в июле 2017 года.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
Рубрики
еще
»
Мнения45
Аноним прокомментировал материал « ФНС России приступила к администрированию страховых взносов»
19:02
Аноним прокомментировал материал «Платят ли налог на имущество несовершеннолетние дети?»
19:00
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:33
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:31
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
18:31
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
18:16
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:11
Клерк
yante прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
18:10
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
17:06
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
17:03
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
16:59
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин»
16:34
Клерк
Марина_Королева прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
16:16
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
15:51
Клерк
rcnrcn прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
15:35
Аноним прокомментировал материал «КУЗБАССОЦБАНК»
14:59
Клерк
yante прокомментировал материал «ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков»
14:49
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:47
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
14:32
Аноним прокомментировал материал «Правительство поможет малому бизнесу»
14:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
14:09
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:02
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
13:24
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
12:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Как правильно рассчитать налог на имущество физических лиц в 2016 году»
12:53
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения»
12:08
Аноним прокомментировал материал «Как правильно рассчитать налог на имущество физических лиц в 2016 году»
11:58
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
11:46
Аноним прокомментировал материал «Собянин хочет запретить малому бизнесу оспаривать стоимость выкупаемой недвижимости»
11:39
Аноним прокомментировал материал «Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
10:41
Аноним прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
10:36
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
10:32
еще
 