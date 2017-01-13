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ИП на ОСНО до 16 января должны уплатить авансовый платеж по НДФЛ

13.01.17 15:19
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Согласно п.8 ст. 227 НК РФ индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим, уплачивают авансовые платежи по НДФЛ от суммы предполагаемого или фактического дохода.

Напоминаем, что не позднее 15 января 2017 года следует уплатить авансовый платеж за октябрь –декабрь 2016 года в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей.

Так как 15 января приходится на выходной день, крайний срок уплаты переносится на 16 января.

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