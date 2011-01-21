ИФНС учтет сведения об изменении кадастровой стоимости при камеральной проверке декларации по налогу на имущество

Просмотров:

В случае изменения кадастровой стоимости, в том числе по решению суда, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

По мнению ФНС России, изложенному в письме № БС-4-21/25054 от 26.12.2016, имеющиеся у налогового органа документы об измененной по вступившему в законную силу решению суда кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества могут учитываться при проведении камеральной проверки налоговой отчетности по налогу на имущество.

Однако необходимо понимать, что сведения о кадастровой стоимости используются с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости.

А в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда она применяется с 1 января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Таким образом, использование налоговыми органами вышеуказанных сведений об оспоренной кадастровой стоимости (налоговой базе) не зависит от даты их внесения в государственный кадастр недвижимости.