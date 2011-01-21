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В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?

18.01.17 13:19
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Как рассчитать аванс, который необходимо выплатить сотрудникам? Таким вопросом задался один из посетителей нашего форума в теме «Аванс». Участники обсуждения поделились своим опытом.

Как показывает практика, во многих организациях аванс начисляется в размере 40% от оклада. В этом случае формула расчета аванса такова:
30000 руб.*40% = 12000 руб.(30000 - это заработок сотрудника)
- Аноним

Между тем отметим, что ТК не содержит такого понятия как аванс. Речь в данном случае идет о заработной плате за первую половину месяца.

В письме Роструда от 08.09.2006 № 1557-6 отмечается, что при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу).

А как вы считаете аванс? Клерк.ру приглашает вас принять участие в опросе на эту тему.

В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?

Ключевые слова: зарплата, выплата зарплаты

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