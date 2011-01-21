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ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам

18.01.17 14:19
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Севастопольское региональное отделение ФСС напоминает, что выплата различного рода пособий, оплата больничных листов осуществляется только тем работникам, которые состоят именно в трудовых отношениях с работодателем и за которых работодатель отчисляет страховые взносы в ФСС. Размер же пособия по временной нетрудоспособности, как и всех остальных выплат, напрямую зависит от заработной платы. При этом учитывается только официальная зарплата. Часть зарплаты, полученная в конверте, в расчет не берется. Работая за «серую» зарплату, будущие мамы, например, лишают себя части «декретных».

Когда работник молодой и здоровый, его больше волнует, сколько денег он получит сейчас за свой труд, и переживает он лишь за своевременную выплату зарплаты, а не за то, официальная она или «в конверте». Все вопросы начинают появляться тогда, когда человек заболеет, получит производственную или бытовую травму, потеряет трудоспособность вследствие несчастного случая на производстве, соберется уйти в декретный отпуск.

Всё это страховые случаи, при наступлении которых назначаются и выплачиваются страховые выплаты и пособия. Их размер напрямую зависит от средней заработной платы работника, а право на их получение – от подписанного трудового договора. Заключая трудовой договор, работник автоматически становится застрахованным по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Риски, связанные с его неоформленной официально трудовой деятельностью, - это только его зона ответственности. Также человек не имеет социальных гарантий при заключении договоров ГПХ (договор подряда, агентский договор).

Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых в ФСС, приводит к тому, что при назначении пособия можно будет рассчитывать только на минимальный его размер, так как при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, представленные работодателями.

«Мы все должны понимать, что неформальная занятость – это, по сути, воровство социальных прав. От полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет зависит финансирование бюджетной сферы. Легализация заработной платы и ее высокий уровень должны восприниматься работодателями как повышение престижа их предприятия. А работники должны иметь активную позицию при защите своих прав и не соглашаться на зарплату «в конверте», призывает ФСС.

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