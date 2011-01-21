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С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ

18.01.17 16:16
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С 31.03.2017 организациям и индивидуальным предпринимателям, торгующим пивом, необходимо использовать контрольно-кассовую технику при расчетах с покупателями, напоминает УФНС Саратовской области. Это установлено Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно абзаца 9 пункта 10 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ (в новой редакции) розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.

Обращаем внимание, что указанная норма не подразумевает каких либо исключений, как то использование налогоплательщиками специальных налоговых режимов, осуществление указанной деятельности в удаленных и труднодоступных местах и других.

Учитывая, что Федеральный закон № 171-ФЗ является специальным по отношению к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежный расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) при решении вопроса о применении контрольно-кассовой техники в случае продажи алкогольной продукции должны применяться нормы именно данного закона.

Предусмотренные статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ и частями 7, 8, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» преференции в виде освобождения, при определенных условиях, от применения контрольно-кассовой техники, с 31.03.2017 утрачивают силу, в связи с чем, после вышеуказанного срока применение контрольно-кассовой техники при розничной продаже алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания, становится обязательным.

Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим пиво и другую алкогольную продукцию, необходимо до 31 марта 2017 года приобрести контрольно–кассовую технику, подключиться к оператору фискальных данных, а с 31 марта 2017 начать передавать фискальные данные обо всех расчетах, произведенных на кассе, в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных.

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3 мнения
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всем торговцам пива и другого алкоголя

 ПРОДАВЦАМ!!!! 

Извините, очень уж резануло.

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