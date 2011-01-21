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Срок полезного использования ОС необходимо определять с учетом новой классификации

19.01.17 12:44
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С 1 января 2017 года старый классификатор основных фондов (утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359) заменен новым (утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст), в связи с чем Правительством Российской Федерации переработана и классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы для целей налогообложения прибыли.

Организации не нужно пересчитывать норму амортизации, если по новой классификации основное средство оказалось в другой группе. Новые сроки определяются только по активам, которые вводятся в эксплуатацию в 2017 году. Об этом напомнили в УФНС по Сахалинской области.

Федеральная налоговая служба

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