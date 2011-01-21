Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке

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Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в части изменения с 01.01.2017 года порядка применения штрафных санкций к страхователям, а именно:

- за непредставление страхователями в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию взыскание сумм финансовых санкций производится органами ПФР в судебном порядке.

Кроме того, КоАП дополнен новой статьей 15.33, в соответствии с которой, за непредставление в установленный законодательством срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. Об этом напомнили в отделении ПФР по Астраханской области.