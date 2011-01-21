УФНС Алтайского края напоминает об отмене КБК по минимальному налогу УСН

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С 2017 года введен единый КБК, используемый при применении УСН с объектов налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», для перечисления налога и минимального налога, а также штрафов и пеней по ним. Это КБК:

18210501021011000110 - для единого и минимального налогов;

18210501021012100110 - для пеней по единому и минимальному налогам;

18210501021013000110 - для штрафов по единому и минимальному налогам.

Как сообщается пресс-службой УФНС России по Алтайскому краю, решение о введении единого КБК для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», было принято в связи с предложением ФНС России объединить коды КБК. Это решение обеспечило возможность производить автоматический зачет суммы уплаченных авансовых платежей по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в счет минимального налога, а также отражения налоговых поступлений в рамках одного налогового режима по единому коду. Подробнее в Письме Минфина России от 19.08.2016 № 06-04-11/01/49770.



Минимальный налог за налоговый период 2016 год нужно перечислять на единый КБК 182 1 05 01021 01 1000 110.



Минимальный налог за налоговые периоды до 1 января 2016 года (уплата задолженности, либо уплата налога в связи с подачей уточненных деклараций за налоговые периоды до 2016 года) следует перечислять на старый код для минимального налога по УСН - 182 1 05 01050 01 1000 110.