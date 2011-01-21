Патент предпринимателю не может быть выдан на срок менее месяца

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Как известно, индивидуальные предприниматели могут получить патент на срок от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Как рассчитать срок действия патента, если физическое лицо регистрируется в течение года и планирует применять патентную систему налогообложения с момента государственной регистрации? Разъяснения по этому поводу дало Управление ФНС по Калужской области.



Если физическое лицо планирует со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, то заявление на получение патента нужно подать одновременно с документами на госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае действие патента начнется со дня его государственной регистрации (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).



Согласно статье 6.1 НК РФ, срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. В связи с этим сроком действия патента будет являться период в пределах одного календарного года (с 1 января по 31 декабря), начинающийся с любого числа месяца, указанного индивидуальным предпринимателем в заявлении на получение патента, и истекающий в соответствующее число последнего месяца срока.



Например, при подаче заявления на получение патента 14 ноября 2016 года патент может быть выдан на один календарный месяц с 14 ноября по 13 декабря 2016 года. На срок менее одного месяца патент не выдается.