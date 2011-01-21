Росстат требует от ЗАО много статотчетов, так как не считает его субъектом малого бизнеса

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Бухгалтеры акционерных обществ, посещающие наш сайт, неоднократно жаловались на несправедливость – их организации не попали в реестр малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь чревато рядом проблем. В частности, отсутствие компании в реестре МСП может лишить ее ряда льгот и субсидий.

Накануне читательница форума Клерк.ру рассказала еще об одной напасти. Территориальный орган Статистики потребовал предоставления внушительного комплекта отчетов, ведь раз компания не малая, то все должно быть по-взрослому. Назвался груздем – полезай в кузов.

Есть ЗАО, которое по всем показателям даже не малое, а микро предприятие: розничный магазин, 4 человека среднесписочная, все акции у физ. лица (он же ген. директор). Приходит письмо от Статистики, что поскольку ваше предприятие не включено в реестр малого и среднего предпринимательства, то отчитывайтесь ка в полном объеме и вот вам перечень в приложении.

Правы ли они, и если да, то как включить организацию в этот перечень, а то отчетности добавляется не плохо.

Всего навсего 6 новых квартальных и 4 месячных отчета, что за бред то?

- Lomik

Обсуждение происходит в теме форума «ЗАО стат отчетность и реестр малого и среднего предпринимательства». Автор темы по просьбе коллег разместила письмо из территориального органа Росстата с перечнем всех форм отчетности, которые предлагается сдавать мини-ЗАО.

Напомним, Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на сайте ФНС.