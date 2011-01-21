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С 6 февраля изменятся реквизиты для уплаты налогов в Москве и Московской области

20.01.17 14:52
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Клерк.Ру напоминает своим читателям, что с 6 февраля 2017 года вступают в силу новые реквизиты банковских счетов, открытые УФНС по г. Москве и УФНС по Московской области.

При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов  и страховых взносов в бюджетную систему г. Москвы необходимо указывать следующие реквизиты:  

БИК Банка получателя платежа: 044525000;

наименование банка получателя платежа: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО);

номер счета получателя платежа: 40101810045250010041(счет для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Москвы).

Реквизиты банковского счета для зачисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации на территории Московской области:

БИК банка получателя: 044525000;

Банк получателя : Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);

Номер счета получателя: 40101810845250010102 - счет для учета доходов, распределяемых Управлением Федерального казначейства по Московской области между бюджетами бюджетной системы РФ.

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