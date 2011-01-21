С 6 февраля изменятся реквизиты для уплаты налогов в Москве и Московской области
Клерк.Ру напоминает своим читателям, что с 6 февраля 2017 года вступают в силу новые реквизиты банковских счетов, открытые УФНС по г. Москве и УФНС по Московской области.
При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему г. Москвы необходимо указывать следующие реквизиты:
БИК Банка получателя платежа: 044525000;
наименование банка получателя платежа: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО);
номер счета получателя платежа: 40101810045250010041(счет для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Москвы).
Реквизиты банковского счета для зачисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации на территории Московской области:
БИК банка получателя: 044525000;
Банк получателя : Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);
Номер счета получателя: 40101810845250010102 - счет для учета доходов, распределяемых Управлением Федерального казначейства по Московской области между бюджетами бюджетной системы РФ.