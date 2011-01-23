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Скриншот рекламного ролика интернет-бухгалтерии "Моё дело"

Аудитор не находит бухгалтеров среди пользователей «Мое дело»

20.01.17 16:59
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Бесплатный экспресс-аудит бухучета за 2016 год ООО на УСН 6% или 15%, который ведут в «Мое Дело», предложила сделать Татьяна Никанорова.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Пост пока собрал всего 26 лайков и 13 перепостов! Однако пока желающих пустить Татьяну Никанорову в свою бухгалтерскую отчетность для ее бесплатного аудита не нашлось.

В комментариях к этому посту пользователи в основном дают разную оценку сервису «Мое дело». Скептики пишут, что, мол, сервис сомнительный и порой неудобный, правда, приводимые при этом примеры выглядят не убедительно. Что-то из серии: «почему я купил себе холодильник, а он сериалы не показывает?».

Есть и позитивные комментарии, о том, как хорошо работать в «Моем деле» и вообще как хорошо, когда все хорошо. И как плохо, когда все плохо.

Судя по развернувшейся дискуссии, вопрос выбора формы бухгалтерского обслуживания между он-лайн сервисами, аутсорсингом или собственным бухгалтером вечный. Везде есть свои плюсы и минусы.

А Татьяне Никаноровой, которая судя по аккаунту в ФБ работает генеральным директором фирмы «Профдело» (Бухобслуживание ООО и ИП), мы пожелаем успеха в поисках добровольцев, которые вполне вероятно после это могут перейти в разряд ее клиентов.

Такой прием привлечения клиентов далеко не нов, все о нем знают. Например, автодилеры предлагают провести «бесплатную экспресс-диагностику» вашего автомобиля. После которой, понятное дело, предложат уже за деньги устранить выявленные неисправности.

Бухгалтерские компании также активно используют такой способ завлечения клиентов. По запросу в поисковике «бесплатный аудит бухгалтерского учета» выдается 97 млн. результатов, а в топе выдачи показаны ссылки на компании, которые как раз предлагают именно это — бесплатный аудит бухучета. Осталось только выбрать.

На момент публикации данной статьи, Татьяна Никанорова пока так и не нашла добровольцев, которые предложили бы ей сделать аудит своей отчетности в сервисе «Мое дело». Что это? Или у клиентов «Мое дело» нет сомнений в правильности учета или предложение Татьяны Никаноровой никому не интересно.

Ася Пинкер

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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