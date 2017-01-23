Минфин разъяснил порядок учета расходов при УСН и определение остаточной стоимости ОС при смене режима

Просмотров:

При переходе на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, организации, применяющей ЕНВД, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость ОС и НМА до перехода на УСН в виде разницы между ценой приобретения и суммой амортизации, начисленной за период применения ЕНВД.

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, на дату такого перехода остаточная стоимость ОС, приобретенных в период применения УСН с объектом «доходы», не определяется (абзац 2 пункта 2.1 статьи 346.25 НК РФ).

Такие разъяснения приводит Минфин в письме № 03-11-11/77461 от 23.12.2016.

В этом же письме чиновники разъяснили порядок учета расходов при УСН. В частности, отмечается, что НДС, уплаченный за товары, является самостоятельным видом расхода. Вместе с тем НДС, уплаченный налогоплательщиком, применяющим УСН, по товарам, приобретенным для дальнейшей реализации, учитываются в составе расходов по мере реализации таких товаров.

При этом расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, признаются в составе расходов по УСН после фактической передачи товаров покупателю независимо от того, оплачены они покупателем или нет.

Минфин также пояснил порядок учета при УСН субсидий на развитие малого бизнеса. Они отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.