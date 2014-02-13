Что выбрали вы - 01, 08 или 14?
В первую рабочую неделю января сразу несколько региональных УФНС опубликовали информацию о том, какой статус следует указывать в поле 101 платежного поручения при уплате страховых взносов, администратором которых, как известно, теперь является ФНС. По мнению налоговиков, все налогоплательщики, производящие выплаты физлицам должны указывать в платежке статус 14.
Однако на практике последовать этому указанию оказалось не так легко, так как банки имеют на этот счет свое мнение. Так, например, прямо на входе в систему Сбербанк Бизнес Онлайн клиентов ожидает сообщение, что в платежке на взносы следует указывать статус 08.
Читатели нашего форума также сетовали, что при составлении платежки в программе 1С со статусом 08 выдается предупреждение и программа предлагает заменить этот код на 01.
Сплошные разброд и шатания! А как бухгалтеры решили эту задачу? Какой статус указали в платежке?
Клерк.ру решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.
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