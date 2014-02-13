Клерк.Ру
 

Что выбрали вы - 01, 08 или 14?

23.01.17 11:17
Просмотров: 

В первую рабочую неделю января сразу несколько региональных УФНС опубликовали информацию о том, какой статус следует указывать в поле 101 платежного поручения при уплате страховых взносов, администратором которых, как известно, теперь является ФНС. По мнению налоговиков, все налогоплательщики, производящие выплаты физлицам должны указывать в платежке статус 14.

Однако на практике последовать этому указанию оказалось не так легко, так как банки имеют на этот счет свое мнение. Так, например, прямо на входе в систему Сбербанк Бизнес Онлайн клиентов ожидает сообщение, что в платежке на взносы следует указывать статус 08.

Читатели нашего форума также сетовали, что при составлении платежки в программе 1С со статусом 08 выдается предупреждение и программа предлагает заменить этот код на 01.

Сплошные разброд и шатания! А как бухгалтеры решили эту задачу? Какой статус указали в платежке?

Клерк.ру решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.

Специально для Клерк.Ру

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Первичные документы»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Первичные документы»

Все семинары по теме Первичные документы
Рубрики
еще
»
Мнения21
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:12
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:08
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС»
11:04
Клерк
yante прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
10:57
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
10:56
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:51
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
10:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:18
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
10:17
Аноним прокомментировал материал «Какие документы проверять при покупке квартиры?»
10:16
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «С 6 февраля изменятся реквизиты для уплаты налогов в Москве и Московской области»
09:57
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
09:48
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Продажа алкоголя вблизи детских учреждений запрещена»
09:33
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
08:42
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
08:17
Аноним прокомментировал материал «Принят новый закон об онлайн-кассах. Как сэкономить деньги и избежать штрафов?»
06:31
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
05:48
Аноним прокомментировал материал «Премьер-министр Дмитрий Медведев»
05:41
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Премьер-министр Дмитрий Медведев»
03:05
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
вчера, 23:27
Клерк
Беата прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Уроки финансовой верности: как банкам привязать к себе клиента»
вчера, 22:21
Аноним прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 21:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН»
вчера, 18:56
Клерк
Анна201 прокомментировал материал «Учет расходов по УСН: включаются ли взносы на капремонт общего имущества дома»
вчера, 18:29
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
вчера, 17:45
Аноним прокомментировал материал «Как оспорить кадастровую стоимость жилья и снизить налог на имущество»
вчера, 17:45
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 17:01
Аноним прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 16:58
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот»
вчера, 15:14
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
вчера, 12:57
Аноним прокомментировал материал «Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики»
вчера, 12:01
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения»
вчера, 11:35
Клерк
yante прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
вчера, 10:54
еще
 