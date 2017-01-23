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ПФР еще раз разъяснил, почему зарплата в конверте - это плохо

23.01.17 12:44
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В отделении ПФР по Ямало-Ненецкому АО в очередной раз рассказали о минусах "серой" зарплаты.

Если Вы получаете зарплату «в конверте» это означает, что работодатель:

  • скорее всего, не заключил с Вами трудовой договор и не произвел запись в трудовой книжке о приеме вас на работу;
  • не производит отчисления страховых взносов на ваш индивидуальный лицевой счет;
  • не производит отчисления из вашей зарплаты в медицинский страховой фонд;
  • не производит отчисления из вашей зарплаты в фонд социального страхования.

Это значит, что:

1. Вам не идет трудовой стаж.

2. У вас нет гарантированного размера заработной платы (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

3. У вас нет никаких социальных гарантий, предусмотренных для работника: - права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, отпуск по беременности и родам;

  • права на оплату больничного листа;
  • права на досрочный выход на пенсию, если Вы работаете во вредных условиях труда;
  • права на сокращенный рабочий день, неделю, если Вы работаете во вредных условиях труда;
  • права не работать в выходной и праздничный день;
  • права не привлекаться к сверхурочным работам без вашего желания;
  • права на охрану труда;
  • права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • права на гарантии по коллективному договору.

4. Вас могут уволить в любой момент, без пособий.

5. Вы не будете получать пенсию по старости.

6. Вы можете получить отказ кредитных организаций в предоставлении Вам займов или кредитов.

Что делать, если вам выплачивают зарплату «в конверте»?

1. Обратиться в Пенсионный фонд или налоговый орган по месту нахождения Вашего предприятия.

2. Обратиться в профсоюзную организацию, если таковая имеется у Вас на предприятии, с просьбой помочь защитить ваши трудовые права. Профсоюз поможет Вам пройти все последующие стадии восстановления нарушенных прав.

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1 мнение
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Аноним
, Самара
ПФР еще раз разъяснил, почему зарплата в конверте - это плохо

 Чиновники меньше воровать будут денег населения! - конечно плохо! - Для них :)

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