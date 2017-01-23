ПФР еще раз разъяснил, почему зарплата в конверте - это плохо
В отделении ПФР по Ямало-Ненецкому АО в очередной раз рассказали о минусах "серой" зарплаты.
Если Вы получаете зарплату «в конверте» это означает, что работодатель:
- скорее всего, не заключил с Вами трудовой договор и не произвел запись в трудовой книжке о приеме вас на работу;
- не производит отчисления страховых взносов на ваш индивидуальный лицевой счет;
- не производит отчисления из вашей зарплаты в медицинский страховой фонд;
- не производит отчисления из вашей зарплаты в фонд социального страхования.
Это значит, что:
1. Вам не идет трудовой стаж.
2. У вас нет гарантированного размера заработной платы (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
3. У вас нет никаких социальных гарантий, предусмотренных для работника: - права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, отпуск по беременности и родам;
- права на оплату больничного листа;
- права на досрочный выход на пенсию, если Вы работаете во вредных условиях труда;
- права на сокращенный рабочий день, неделю, если Вы работаете во вредных условиях труда;
- права не работать в выходной и праздничный день;
- права не привлекаться к сверхурочным работам без вашего желания;
- права на охрану труда;
- права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- права на гарантии по коллективному договору.
4. Вас могут уволить в любой момент, без пособий.
5. Вы не будете получать пенсию по старости.
6. Вы можете получить отказ кредитных организаций в предоставлении Вам займов или кредитов.
Что делать, если вам выплачивают зарплату «в конверте»?
1. Обратиться в Пенсионный фонд или налоговый орган по месту нахождения Вашего предприятия.
2. Обратиться в профсоюзную организацию, если таковая имеется у Вас на предприятии, с просьбой помочь защитить ваши трудовые права. Профсоюз поможет Вам пройти все последующие стадии восстановления нарушенных прав.
Чиновники меньше воровать будут денег населения! - конечно плохо! - Для них