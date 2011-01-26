Работодателям Архангельской области больше не надо сдавать ежемесячную отчетность в ЦЗН

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По предложению уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей региональное министерство труда, занятости и социального развития отменило требование о ежемесячном предоставлении работодателями региона отчетности при отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

20 января 2017 года было подписано Постановление регионального Минтруда № 2-п, которым вносятся изменения в Постановление № 24-п.

Фактически Постановлением регионального министерства труда от 28 октября 2015 года № 24-п была установлена новая обязанность для предпринимателей о необходимости дополнительной ежемесячной отчетности. Таким образом, независимо от наличия вакансий предприниматели были обязаны ежемесячно направлять отчёты в службу занятости. За непредоставление этих данных региональное министерство труда привлекало предпринимателей к административной ответственности.

В 2016 году в рамках исполнения поручения губернатора региона Игоря Орлова о недопустимости дополнительной нагрузки на предпринимателей службой бизнес-омбудсмена была проведена работа по анализу ситуации, вопрос был вынесен на обсуждение экспертного совета. В ходе открытой дискуссии эксперты сошлись во мнении, что федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» не содержит норм, обязывающих работодателей предоставлять информацию о вакантных рабочих местах при их отсутствии,сообщили в пресс-службе бизнес-защитника.