Ветераны боевых действий могут взять отпуск в любое удобное им время

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О нарушении работодателем права использовать ежегодный отпуск по своему желанию в удобное время сообщил в письменном обращении в Гострудинспекцию в Ростовской области работник одной из коммерческих фирм.

Между тем это право предусмотрено статьей 123 ТК РФ и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в качестве меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, каковым и является заявитель.

По результатам рассмотрения обращения работодателю выдано предписание об устранении выявленного правонарушения, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщили в ГИТ Ростовской области.