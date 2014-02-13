Клерк.Ру
 

Ветераны боевых действий могут взять отпуск в любое удобное им время

26.01.17 10:14
Просмотров: 

О нарушении работодателем права использовать ежегодный отпуск по своему желанию в удобное время сообщил в письменном обращении в Гострудинспекцию в Ростовской области работник одной из коммерческих фирм.

Между тем это право предусмотрено статьей 123 ТК РФ и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в качестве меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, каковым и является заявитель.

По результатам рассмотрения обращения работодателю выдано предписание об устранении выявленного правонарушения, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщили в ГИТ Ростовской области.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Сотрудник вопреки нормам ТК хочет получить деньги вместо отпуска
 
Бухгалтерские новости
 
Электронные обращения в Трудинспекцию следует отправлять через учетную запись на Госуслугах
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения44
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
09:51
Клерк
Женская логика прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
09:49
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
09:45
Клерк
Женская логика прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
09:43
Аноним прокомментировал материал «Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз»
09:29
Аноним прокомментировал материал «Ростелеком создал новый мессенджер «Аллё»»
09:29
Аноним прокомментировал материал «Как эффективно и без траты нервов общаться с начальником-тираном?»
09:27
Клерк
Ludmila17 прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:26
Клерк
Dzamba прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
09:22
Аноним прокомментировал материал «Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз»
09:21
Аноним прокомментировал материал «Граждане - резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов в заграничных банках»
09:17
Аноним прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
09:01
Аноним прокомментировал материал «Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз»
09:00
Аноним прокомментировал материал «Таджикским милиционерам приказано похудеть»
08:51
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
08:45
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Работа бухгалтера – сплошная нервотрепка»
08:39
Аноним прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
08:38
Аноним прокомментировал материал «Сроки выплаты заработной платы»
08:37
Аноним прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
08:37
Аноним прокомментировал материал «Сроки выплаты заработной платы»
08:35
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Работаем по-новому: изменения в НК РФ, вступившие в силу в 2017 году»
08:32
Аноним прокомментировал материал «Списание дебиторской и кредиторской задолженности. Особенности бухгалтерского и налогового учета»
08:32
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
08:24
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
08:21
Клерк
Grizzly прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
08:14
Клерк
AFKoni прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/793@ от 19.01.2017»
07:55
Аноним прокомментировал материал «Паспорт СССР действителен по сей день»
07:48
Аноним прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
07:38
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
07:34
Аноним прокомментировал материал «Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
07:19
Аноним прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
06:53
Аноним прокомментировал материал «Общий размер всех удержаний не может превышать 50% заработной платы»
06:27
Аноним прокомментировал материал «Общий размер всех удержаний не может превышать 50% заработной платы»
06:26
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
04:28
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
03:55
еще
 