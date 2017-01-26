ФНС поменяла формы справок о состоянии расчетов по налогам и взносам

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На официальном портале правовой информации сегодня опубликован Приказ ФНС от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ "Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховых взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме".

Документ зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2017.

Приказом утверждены 2 формы справки: - о состоянии расчетов организаций и ИП;

- о состоянии расчетов физических лиц, не являющихся ИП.

Как указано в порядке заполнения, справка для юрлиц и ИП формируются на дату, указанную в запросе налогоплательщика, а в случае отсутствия в запросе конкретной даты, формирование справки происходит на день регистрации запроса в ИФНС.