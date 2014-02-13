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Концессионер на УСН может применять вычет по НДС

27.01.17 15:47
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ФНС в письме № СД-3-3/149@ от 13.01.2017. рассмотрела вопрос о порядке НДС при осуществлении операций в рамках концессионного соглашения концессионером, применяющим УСН.

Особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении операций в рамках концессионного соглашения установлены статьей 174.1 НКРФ.

Так, при совершении в рамках концессионного Соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на концессионера.

Кроме того, концессионеру предоставляются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе по ОС и НМА, приобретаемым для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС.

Таким образом, концессионер, применяющий в отношении основной деятельности УСН, при совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), подлежащих налогообложению НДС, исчисляет этот налог по таким операциям в общеустановленном порядке. При этом суммы НДС, предъявленные концессионеру в процессе создания (реконструкции) объекта концессионного соглашения и в период его использования (эксплуатации), принимаются к вычету в общеустановленном порядке в случае использования такого объекта для операций, подлежащих налогообложению НДС.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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