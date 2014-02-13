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Неуплата налогов стала причиной ограничения выезда за пределы страны для 505 жителей Югры

27.01.17 16:19
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Снижение задолженности по налогам физических лиц, как и прежде, остается одной из основных задач, которая поставлена перед налоговыми органами Югры. На сегодняшний день сумма задолженности перед бюджетом жителей округа остается значительной.

По состоянию на 01 января 2017 года задолженность физических лиц по имущественным налогам в целом по округу составила 2,5 млрд. рублей. Из указанной суммы задолженность по транспортному налогу составляет более 1,9 млрд. рублей, по налогу на имущество – порядка 442 млн. рублей, по земельному налогу – порядка 169 млн. рублей.

Как правило, взыскание налога с физического лица, не являющегося ИП, производится в судебном порядке в соответствии со статьей 48 НК РФ.

Но, кроме этого, с целью урегулирования задолженности физических лиц по имущественным налогам территориальными налоговыми органами совместно со службой судебных приставов проводится работа в части ограничения выезда за пределы РФ. За 2016 год выезд ограничен 505 налогоплательщикам - должникам, сумма задолженности которых, подлежащая взысканию по исполнительным документам, составляет более 86,9 млн. рублей. Из указанного числа 364 налогоплательщика - должники с общей суммой задолженности более 18 млн. рублей по транспортному налогу, который формирует непосредственно региональный бюджет.

В настоящее время из общей суммы задолженности, в отношении которой применена мера ограничительного характера, погашено порядка 11 млн. рублей, в том числе по транспортному налогу – 2,6 млн. рублей.

Мера по ограничению выезда за пределы РФ для налоговых органов вынужденная, однако, будет использована и в дальнейшем, поскольку неуплата налогов – это не только нарушение налогового законодательства, но неисполнение прямой обязанности, установленной ст. 57 Конституции РФ, отметили в региональном отделении УФНС.

Федеральная налоговая служба

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