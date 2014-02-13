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Если срок сдачи СЗВ-М приходится на выходной, он переносится на ближайший рабочий день

30.01.17 10:47
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С 1 января 2017 года вступили в силу изменения о сроках представления ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М. Теперь ее нужно сдать не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Об этом напомнил ПФР в своем письме № 08-19/19045 от 28.12.2016.

Вместе с тем Законом № 27-ФЗ не определен порядок переноса представления отчетности, если последний день срока приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день.

Между тем в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

В соответствии со статьей 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий.

Таким образом, так как срок представления отчетности по форме СЗВ-М за декабрь 2016 года выпадает на выходной (15.01.2017), то последним днем срока считается следующий за ним рабочий - 16.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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