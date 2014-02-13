Пересчитывать авансовые платежи по прибыли на 1 квартал из-за изменения ставок налога не надо

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УФНС по Архангельской области и Ненецкому ао напоминает о том, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ изменен порядок распределения налога на прибыль между бюджетами. В 2017 - 2020 годах сумма налога, исчисленная по общей налоговой ставке 20 %, распределяется в федеральный бюджет в размере 3 %, в бюджеты субъектов РФ – в размере 17 %.

Законодательство не предусматривает пересчет исчисленных сумм ежемесячных авансовых платежей на I квартал в случае изменения порядка распределения налога с 1 января текущего налогового периода. А поэтому пересчитывать суммы авансовых платежей на I квартал 2017 года, исчисленных исходя из действующей в 2016 году ставки налога, не требуется.



Уплата ежемесячных авансовых платежей за I квартал 2017 года производится в сумме исчисленных авансовых платежей, отраженных по строкам 320 - 340 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 года.