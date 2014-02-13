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Стоимость подарков сотрудникам до 4000 рублей можно не отражать в справках 2-НДФЛ

31.01.17 13:49
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Согласно пункту 28 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или ИП.

При этом организация вправе не представлять в налоговый орган в соответствии с пунктом 2 статьи 230 и пунктом 5 статьи 226 НК РФ сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиками в виде подарков, стоимость которых не превысила 4000 рублей за налоговый период, а также в отношении иных доходов, полученных налогоплательщиками за налоговый период по каждому основанию, перечисленному в пункте 28 статьи 217 НК, в размере, не превышающем 4000 рублей.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/787@ от 19.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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