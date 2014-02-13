Клерк.Ру
 

В Челябинской и Тамбовской области утвердили перечень местностей, на территории которых можно не применять онлайн-ККТ

31.01.17 11:15
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Региональные власти готовятся к началу применения онлайн-ККТ. Еще два области установили перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.01.2017 № 800 утвержден список сел, деревень и поселков по каждому мунициапльному району. Список большой, состоит из 15 листов.

В Тамбовской области поступили проще - в приказе Управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области № 16 от 30.01.2017 г. к местностям, удаленным от сетей сязи, отнесли всю область, кроме десяти населенных пунктов.

Завтра, 1 февраля 2017 года, прекращается регистрация ККТ, не поддерживающих онлайн-передачу данных в ФНС.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург
Как же так? Мишустин ещё неделю назад отрапортовал, что МНС ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА. Наврал значит премьеру?
И форма заявления на регистрацию ещё не утверждена, у нас в налоговой не принимают то что есть. И ещё куча-море не решённых вопросов. 
Как всегда у нас ((
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