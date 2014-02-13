Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему размера аванса.

Напомним, ТК не содержит такого понятия как аванс. Речь идет о заработной плате за первую половину месяца. В письме Роструда от 08.09.2006 № 1557-6 отмечается, что при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу).

Между тем, как показали результаты опроса, большинство бухгалтеров не занимаются подсчетом фактической зарплаты за полмесяца и выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада. За такой вариант проголосовали 63% наших читателей.

Тем не менее 28% опрошенных нами бухгалтеров определяют размер аванса исходя из рекомендаций Роструда – высчитывают фактическую зарплату.

Еще 9% респондентов вовсе не выплачивают аванс, не смотря на то, что это противоречит нормам ТК РФ.