Клерк.Ру
 

Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада

01.02.17 12:44
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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему размера аванса.

Напомним, ТК не содержит такого понятия как аванс. Речь идет о заработной плате за первую половину месяца. В письме Роструда от 08.09.2006 № 1557-6 отмечается, что при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу).

Между тем, как показали результаты опроса, большинство бухгалтеров не занимаются подсчетом фактической зарплаты за полмесяца и выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада. За такой вариант проголосовали 63% наших читателей.

Тем не менее 28% опрошенных нами бухгалтеров определяют размер аванса исходя из рекомендаций Роструда – высчитывают фактическую зарплату.

Еще 9% респондентов вовсе не выплачивают аванс, не смотря на то, что это противоречит нормам ТК РФ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
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Аноним
, Москва
Вот это коммент.........   Вообще то работодатель принимает на работу , начисляет зарплату ( аванс) бухгалтер, выплачивает тот же бухгалтер ,если отсутствует кассир. А вообще-то даже мелкие ИПэшные предприятия стараются переводить зарплаты на карты. 

Клерк
AFKoni
, Москва
Положение об обязательной выплаты в две недели  давно устарело .Назрело  давно ,что работник сам должен  решать получать раз в месяц  или в пол месяц .Право то оставить ,а вот дополнить что  по желанию работника не помешает. Ведь все расчеты, платежи регламентируются  месяцем. И проще будет и налоговикам и бухгалтерам. 
<b>Модератор</b>
бух2007
Право то оставить ,а вот дополнить что по желанию работника не помешает.

 

+1 А то фактически принуждают 2 раза в месяц зарплату рассчитывать. Бессмысленное занятие
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Аноним
, Санкт-Петербург
Смотреть надо с точки зрения мало оплачиваемых, у кого дети. В селах и небольших городах с работой плохо, выбора совсем нет. Аванс  необходим!
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Аноним
, Санкт-Петербург

AFKoni, Вы писали:

Положение об обязательной выплаты в две недели  давно устарело .Назрело  давно ,что работник сам должен  решать получать раз в месяц  или в пол месяц .Право то оставить ,а вот дополнить что  по желанию работника не помешает. Ведь все расчеты, платежи регламентируются  месяцем. И проще будет и налоговикам и бухгалтерам. 

 У Вас есть право, собрав единомышленников, обратиться  в комитет ГД по труду, социальной политике.... Выходите с инициативой к столетию революции)

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Аноним
, Шатура
Я пенсионер ,не работаю , так сказать отмучился .А вот те кто работает вот они и должны   проявлять инициативу  что то менять , а наш удел подсказать что то можно ,посоветовать  
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