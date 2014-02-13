Взыскание страховых взносов будет производится по налоговым правилам

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Управление ФНС по Амурской области рассказало о том, как будут взыскивать задолженность по страховым взносам с 2017 года в связи с передачей ФНС РФ функций администрирования взносов

Как отмечают налоговики, принципиального отличия по мерам взыскания взносов от других налогов и сборов законодателями не предусмотрено.



То есть, при выявлении факта неуплаты страхового взноса в срок, установленный законодательством, налоговый орган направит должнику требование об уплате в рамках статей 69,70 НК РФ с установлением добровольного срока для его исполнения. В случае его неисполнения налоговики в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут вынуждены принять решения о взыскании за счет денежных средств должника либо его имущества. В рамках обеспечения исполнения данных решений возможно применение статей 76 и 77 НК РФ.



Обращаем внимание нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других физических лиц, что возможные последствия несвоевременной оплаты страховых взносов - это судебное разбирательство со всеми вытекающими последствиями: существенное увеличение оплаты за счет государственной пошлины и исполнительского сбора, ограничение выезда за пределы РФ, удержание денежных средств из заработной платы, наложение ареста на движимое и недвижимое имущество.



Кроме того, в статью 78 НК РФ внесены соответствующие изменения в части возврата (зачета) излишне уплаченных сумм страховых взносов. С 1 января 2017 года сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету по соответствующему бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, в который эта сумма была зачислена, в счет предстоящих платежей плательщика по этому взносу, задолженности по соответствующим пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату плательщику страховых взносов в порядке, предусмотренном настоящей статьей.



Законодателем внесены ограничения по возврату суммы излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а именно: возврат взносов не будет производиться, если по сообщению Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о сумме излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представлены плательщиком страховых взносов в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета и учтены (разнесены) на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Аналогичные ограничения внесены в статью 79 НК РФ.



Законодатель также внес изменения в статью 59 НК РФ, в связи с чем, налоговый орган с 01.01.2017 вправе признавать задолженность по страховым взносам невозможной к взысканию и принимать решения о ее списании при наличии оснований, изложенным в настоящей статье.