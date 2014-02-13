Оплата организацией стоимости проживания работников включается в их доход, облагаемый НДФЛ

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Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

Таким образом, оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания признается их доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу указанных лиц.

Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/79264 от 29.12.2016.