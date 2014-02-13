Транспортный налог нельзя уменьшить на авансовую плату в «Платон» в счет планируемых маршрутов

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Минфин в письме № 03-05-05-04/3747 от 26.01.2017 рассмотрел вопрос исчисления транспортного налога в случае уплаты авансового платежа в систему взимания платы в отношении нескольких транспортных средств, регистрированных в «Платоне».

Сумма налога, исчисленная по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, уменьшается на сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде.

Оператор в отношении каждого зарегистрированного транспортного средства в реестре системы взимания платы ведет персонифицированную запись, содержащую информацию по каждому транспортному средству собственника: маршрут, пройденный транспортным средством, планируемый маршрут, время и дата движения транспортного средства в соответствии с маршрутной картой; операции по внесению платы оператору с указанием ее размера, а также даты и времени поступления и другие операции.

Размер платы, подлежащей внесению при движении транспортного средства по планируемому маршруту, указывается в маршрутной карте.

Если организацией уплачен авансовый платеж в систему взимания платы в счет планируемых маршрутов при отсутствии маршрутной карты, собственник автомобиля в целях исчисления транспортного налога может получить информацию по расчету платы, о размере платы, подлежащей внесению при движении транспортного средства по планируемому маршруту, о состоянии расчетов, историю транзакций, а также иную информацию, связанную с внесением платы.

Учитывая изложенное, вычет при исчислении транспортного налога в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, должен применяться исходя из размера, указанного в маршрутной карте или реестре (за соответствующий календарный год) относительно данного транспортного средства. Следовательно, применение вычета при исчислении транспортного налога в сумме уплаченного авансового платежа в систему взимания платы в счет планируемых маршрутов неправомерно.