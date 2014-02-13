Имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры за счет материнского капитала не предоставляется

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Физическое лицо может потратить средства материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры. При этом имущественный налоговый вычет по НДФЛ гражданин может получить только по той части расходов, которые были произведены за счет его собственных средств. Об этом напоминает Управление ФНС по Новгородской области.



Из положений подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ следует, что имущественный налоговый вычет предоставляется:

в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение квартиры (не более 2 000 000 рублей);

в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение квартиры (не более 3 000 000 рублей).



При этом в пункте 5 статьи 220 Налогового кодекса РФ оговорено, что указанные имущественные налоговые вычеты не применяются, в том случае, если оплата расходов на строительство или приобретение квартиры производится за счет средств материнского (семейного) капитала.



Таким образом, имущественный налоговый вычет при покупке квартиры может быть предоставлен только в той части расходов, которые были произведены за счет собственных средств налогоплательщика без привлечения средств материнского (семейного) капитала.