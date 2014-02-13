Крымские налоговики напоминают об увеличении налоговых ставок в регионе

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Управление ФНС по Республике Крым напоминает, что с 1 января 2017 года ставки по некоторым видам налогов приближены к уровню материковой части страны.

Так, для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему налогообложения налоговая ставка увеличена с 1% до 4%, в случае если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка установлена в размере 10%, (ранее 6%).

Для плательщиков единого сельскохозяйственного налога - 4%.

Ставка по налогу на прибыль организаций составляет 20%, при этом сумма налога, зачисляемого в федеральный бюджет, исчисляется по налоговой ставке 3%; сумма налога, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляется по налоговой ставке в размере 17%.

Несмотря на заметное увеличение налоговой нагрузки, налоговые ставки в Крыму остаются примерно в 1,5 раза ниже, чем в других регионах РФ. Более того, уплата увеличенных налогов за 2016 год осуществляется по прежним ставкам. Сроки подачи налоговой отчетности также не изменились:



- по ЕСХН – не позднее 31.03.2017;



- по УСН: организации – 31.03.2017, индивидуальные предприниматели – 30.04.2017;



- по налогу на прибыль организаций – 28.03.2017;



- по налогу на имущество организаций – 30.03.2017.