Клерк.Ру
 

Крымские налоговики напоминают об увеличении налоговых ставок в регионе

03.02.17 15:13
Просмотров: 

Управление ФНС по Республике Крым напоминает, что с 1 января 2017 года ставки по некоторым видам налогов приближены к уровню материковой части страны.

Так, для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему налогообложения налоговая ставка увеличена с 1% до 4%, в случае если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка установлена в размере 10%, (ранее 6%).

Для плательщиков единого сельскохозяйственного налога - 4%.

Ставка по налогу на прибыль организаций составляет 20%, при этом сумма налога, зачисляемого в федеральный бюджет, исчисляется по налоговой ставке 3%; сумма налога, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляется по налоговой ставке в размере 17%.

Несмотря на заметное увеличение налоговой нагрузки, налоговые ставки в Крыму остаются примерно в 1,5 раза ниже, чем в других регионах РФ. Более того, уплата увеличенных налогов за 2016 год осуществляется по прежним ставкам. Сроки подачи налоговой отчетности также не изменились:

- по ЕСХН – не позднее 31.03.2017;

- по УСН: организации – 31.03.2017, индивидуальные предприниматели – 30.04.2017;

- по налогу на прибыль организаций – 28.03.2017;

- по налогу на имущество организаций – 30.03.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Порядок составления, состав и сроки сдачи годовой отчетности по УСН за 2016 год. Форма и порядок заполнения декларациии примеры
 
Бухгалтеру
 
Пониженные тарифы на УСНО: есть изменения, действующие с 2017 года
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС пояснила, как крымским организациям учитывать курсовые разницы при переоценке обязательств
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 