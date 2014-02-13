С 15 апреля плата в «Платон» повышается до 3,06 рубля за километр пути

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Согласно Постановлению Правительства от 31 января 2017 года №120 с 15 апреля 2017 года при расчёте размера платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, будет применяться коэффициент 0,82. Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

Напомним, взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, утверждено постановлением Правительства от 14 июня 2013 года №504 .

В соответствии с постановлением Правительства от 3 ноября 2015 года №1191 (далее – постановление №1191) к размеру платы, предусмотренному постановлением №504 от 14.06.2013 (3,73 рубля за километр пути), применяется коэффициент 0,41 (размер платы за километр пути составляет 1,53 рубля). Постановлением Правительства от 27 февраля 2016 года №139 срок применения коэффициента 0,41 при расчёте размера платы был продлен до специального решения.

Подписанным постановлением устанавливается, что с 15 апреля 2017 года к размеру платы, предусмотренному постановлением №504, будет применяться коэффициент 0,82 (размер платы за километр пути составит 3,06 рубля).