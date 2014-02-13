Организация на УСН не платит НДС при оказании услуг через веб-сайт

Просмотров:

Российская организация, находящаяся на УСН, создает веб-сайт и мобильное приложение для детей с развивающим контентом, за использование которых получает с российских и иностранных физических лиц доход.

Согласно пункту 2 статьи 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.

В этой связи при осуществлении операций по созданию веб-сайта, а также операций по оказанию услуг по предоставлению прав на использование мобильного приложения НДС не исчисляется и к оплате покупателю не предъявляется (за исключением операций, указанных в статье 174.1 НК РФ).

Такой вывод содержится в письме ФНС № СД-3-3/375@ от 20.01.2017.