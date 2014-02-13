Минфин внес изменения в порядок проведения экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора

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Приказом от 17.01.2017 № 4н Минфин внес изменения в Приказ Минфина России от 19.03.2013 N 32н "Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и о признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации".

Действующим порядком было предусмотрено, что претендент, сдавший экзамен в части компьютерного тестирования, вправе сдавать квалификационный экзамен в части письменной работы, если с даты объявления результатов компьютерного тестирования прошло не более двух лет. Однако в силу определенных обстоятельств (например, тяжелая болезнь, призыв на военную службу) после сдачи компьютерного тестирования претенденты временно не могут участвовать в письменной работе. При этом порядком не было предусмотрено право единой аттестационной комиссии в исключительных случаях продлевать срок, в течение которого претендент может сдавать квалификационный экзамен в части письменной работы.



Новый приказ исправил этот недочет. В пункт 29 Положения внесены пять причин для продления срока: