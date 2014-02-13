Клерк.Ру
 

Компания не знает, что делать с личной печатью после увольнения сотрудника

07.02.17 13:19
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Любопытная дискуссия развернулась на страницах форума Клерк.ру. За советом к клеркам обратилась наша читательница, которая не знает, что делать с именной печатью сотрудника после его увольнения.

Предприятие оплатило сотруднице спецкурсы для возможности выпускать водителей в рейс и там ей выдали именную печать. Подскажите, что делать с печатью медсестры при её увольнении - изъять и уничтожить или удержать НДФЛ за оплату?
- Наталья Солнечная

Участники обсуждения отмечают, что никаких оснований для удержания НДФЛ нет, так как компания оплачивала в целом обучение, а не отдельно изготовление печати.

Что касается изъятия и уничтожения печати, то это предложение вызвало у форумчан недоумение.

«Зачем изымать?- недоумевают клерки - с таким же успехом можно изымать и уничтожать дипломы, сертификаты и т.п. документы об образовании, обучении и т.д.»

Хотят (изъять – ред.) - потому что заплатили, а риски не предусмотрели... Теперь душит земноводное
- Тавита

Обсуждение происходит в теме форума «печать медсестры».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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