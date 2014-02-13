Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам
07.02.17 12:09
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Белгородская УФНС сообщает о новом письме ФНС РФ, касающегося статуса плательщика в платежных документах.
В письмо от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@, при заполнении платежных документов на уплату страховым взносов по коду администратора «182», в поле «101» налогоплательщики указывают следующие статусы:
- по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам, - «01»;
- индивидуальный предприниматель - «09»;
- нотариус, занимающийся частной практикой – «10»;
- адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11»;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства -«12»;
- по физическим лицам – «13».
Сколько еще издеваться будут?
Письмо не имеет статус Закона. Оно даже не может "перебить" Приказ, который определяет эти статусы.
Следуя "буквам" Кодекса и Приказа для ИП (с сотрудниками) и организаций предназначен статус 08 - "Плательщики страховых взносов".
Письмо - этого всего лишь мнение одного из сотрудников ФНС (при том даже не центрального его аппарата). Мнение может быть ошибочным. Никто за эту ошибку в конечном итоге никакой ответственности не понесет.
Необходимо дождаться Позиции Минфина.
Даже ФНС проиграла банкам.
НатальяС, Вы писали:
это вдруг с какого эдакого по взносам вы стали агентом?
Кто нибудь нашел ссылку на это письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@, чтобы почитать его в оригинале, или оно внутреннего статуса, только для налоговых органов?
Чтобы враг не догадался -)
Что? Письмо или платежки по взносам Платежки для юрлиц - 01, для ИП - 09.
Там вроде бы речь идет о невозможности юрлицом провести платеж в банке с 14 статусом, отсюда и рекомендация ставить 01 статус, а вот о ИП (точнее, о ИП-работодателе) как-то туманно и вскользь. Так все-таки - ИП, производящие выплаты физическим лицам - 09 или 14 статус?