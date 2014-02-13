Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам

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Белгородская УФНС сообщает о новом письме ФНС РФ, касающегося статуса плательщика в платежных документах.

В письмо от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@, при заполнении платежных документов на уплату страховым взносов по коду администратора «182», в поле «101» налогоплательщики указывают следующие статусы: