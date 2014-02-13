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Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам

07.02.17 12:09
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Белгородская УФНС сообщает о новом письме ФНС РФ, касающегося статуса плательщика в платежных документах.

В письмо от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@, при заполнении платежных документов на уплату страховым взносов по коду администратора «182», в поле «101» налогоплательщики указывают следующие статусы:

  • по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам, - «01»;
  • индивидуальный предприниматель - «09»;
  • нотариус, занимающийся частной практикой – «10»;
  • адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11»;
  • глава крестьянского (фермерского) хозяйства -«12»;
  • по физическим лицам – «13».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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18 мнений
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Аноним
, Иркутск
Да что ж такое? Только что со статусом 14 отправила. Банк пропустил, висят пока в "обработке", правда.
Сколько еще издеваться будут?
Клерк
С.В
, Волгоград

Письмо не имеет статус Закона. Оно даже не может "перебить" Приказ, который определяет эти статусы.
Следуя "буквам" Кодекса и Приказа для ИП (с сотрудниками) и организаций предназначен статус 08 - "Плательщики страховых взносов".

Письмо - этого всего лишь мнение одного из сотрудников ФНС (при том даже не центрального его аппарата). Мнение может быть ошибочным. Никто за эту ошибку в конечном итоге никакой ответственности не понесет.

Необходимо дождаться Позиции Минфина.

Клерк
Val6556
, Москва

НатальяС, Вы писали:

Даже ФНС проиграла банкам.

 

ФНС с банками и не играла. Налоговой службе вообще разрешено только информирование налогоплательшиков. Разъяснения по вопросам налогообложения может давать только Минфин РФ.
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Аноним
, Москва
Налоговая в прошлом году проинформировала, что при уплате НДФЛ, как налоговый агент надо ставить 2, я думаю, что и по взносам мы агенты и тянем на 2
Клерк
Val6556
, Москва
Главное, что ФНС РФ вообще не имеет полномочий решать такие вопросы, как порядок оформления платежных документов, в том числе и указание статуса составителя (плательщика). Творится в государстве что-то непонятное.
Клерк
Val6556
, Москва

Кто нибудь нашел ссылку на это письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@, чтобы почитать его в оригинале, или оно внутреннего статуса, только для налоговых органов?

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Аноним
, Орел

Там вроде бы речь идет о невозможности юрлицом провести платеж в банке с 14 статусом, отсюда и рекомендация ставить 01 статус, а вот о ИП (точнее, о ИП-работодателе) как-то туманно и вскользь. Так все-таки - ИП, производящие выплаты физическим лицам - 09 или 14 статус?

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