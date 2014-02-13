В 2017 году при каждой покупке продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил
В 2017 году при каждой покупке продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил в течении пяти дней.
Лектор: Селянина Жанна Сергеевна - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса рассказывает про онлайн-кассы и изменения в использовании ККТ в 2017 году.
В вебинаре расскрываются темы:
1. 54-ФЗ. Новые правила применения ККТ.
2. Кого коснутся новые правила применения ККТ, а кому разрешено не применять ККТ.
3. Способы перехода на онлайн ККТ.
4. Этапы и сроки перехода на онлайн кассы.
5. Плюсы и минусы перехода для предприятий и индивидуальных предпринимателей.
6. Принципы работы онлайн ККТ.
7. Как будут проводить проверки налоговые органы.