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В 2017 году при каждой покупке продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил в течении пяти дней.

Лектор: Селянина Жанна Сергеевна - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса рассказывает про онлайн-кассы и изменения в использовании ККТ в 2017 году.

В вебинаре расскрываются темы:

1. 54-ФЗ. Новые правила применения ККТ.

2. Кого коснутся новые правила применения ККТ, а кому разрешено не применять ККТ.

3. Способы перехода на онлайн ККТ.

4. Этапы и сроки перехода на онлайн кассы.

5. Плюсы и минусы перехода для предприятий и индивидуальных предпринимателей.

6. Принципы работы онлайн ККТ.

7. Как будут проводить проверки налоговые органы.