Клерк.Ру
 

ФНС утвердила формы для постановки на учет плательщиков страховых взносов

08.02.17 10:11
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Федеральная налоговая служба наконец официально утвердила формы и форматы документов, используемых при учете организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов. Приказ от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ официально опубликован вчера на Официальном интернет-портале правовой информации.

Формы были подготовлены давно и размещены на сайте ФНС в разделе "Страховые взносы 2017" как рекомендованные.

Утверждены следующие формы:

  • Сообщение российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц;
  • Заявление международной организации – плательщика страховых взносов о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе;
  • Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве медиатора).

Обратите внимание! На сайте ФНС в разделе "Страховые взносы 2017" указано, что обязанность по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на основании заявления не предусмотрена для индивидуальных предпринимателей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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