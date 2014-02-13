ФНС утвердила формы для постановки на учет плательщиков страховых взносов

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Федеральная налоговая служба наконец официально утвердила формы и форматы документов, используемых при учете организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов. Приказ от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ официально опубликован вчера на Официальном интернет-портале правовой информации.

Формы были подготовлены давно и размещены на сайте ФНС в разделе "Страховые взносы 2017" как рекомендованные.

Утверждены следующие формы:

Сообщение российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц;

Заявление международной организации – плательщика страховых взносов о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе;

Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве медиатора).

Обратите внимание! На сайте ФНС в разделе "Страховые взносы 2017" указано, что обязанность по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на основании заявления не предусмотрена для индивидуальных предпринимателей.