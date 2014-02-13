Минтруд утвердил новую инструкцию по персонифицированному учету

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Приказ Минтруда от 21.12.2016 № 766н "Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах" опубликован сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Инструкция устанавливает порядок: