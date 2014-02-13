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Минтруд утвердил новую инструкцию по персонифицированному учету

08.02.17 13:47
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Приказ Минтруда от 21.12.2016 № 766н "Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах" опубликован сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Инструкция устанавливает порядок:

  • регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
  • представления и сроки приема и учета территориальными органами Пенсионного фонда РФ сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета;
  • порядок контроля за достоверностью сведений индивидуального (персонифицированного) учета;
  • порядок хранения и уничтожения документов, содержащих сведения индивидуального (персонифицированного) учета.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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