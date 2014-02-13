Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС
УФНС по Ульяновской области решило попугать владельцев нежилой недвижимости, незарегистрированных как ИП. На сайте Управления размещена информация о том, что им могут доначислить НДС.
В ходе проверок, проводимых налоговыми органами, выявляются случаи уклонения от налогообложения физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, при сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества.
Налогоплательщики - физические лица нередко сдают в аренду собственное нежилое недвижимое имущество. Сдача в аренду помещений, а также систематическое получение дохода является доказательством осуществления предпринимательской деятельности.
При этом, согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.
Согласно статье 249 Налогового кодекса РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от реализации имущественных прав. В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели, а также лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 146 объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Таким образом, реализация на территории Российской Федерации услуг по сдаче имущества в аренду облагается налогом на добавленную стоимость.
Согласно пункту 2 статьи 153 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.
Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом, подпадающим под определение индивидуального предпринимателя, установленное статьей 11 Налогового кодекса РФ, облагаются НДС в общеустановленном порядке, утверждают налоговики.
Надо отметить, что такой точки зрения придерживаются некоторые суды, в том числе и Верховный. Об известном деле о доначислении НДС физлицу Клерк.Ру писал еще год назад.
НатальяС, Вы писали:
Наверное Вы хотели сказать :Если гражданин получает деньги на протяжении нескольких лет, он уже ИП и должен НДС платить.
Какая разница в том, что Вы "сдаёте" .. гараж, дом, свою физическую силу или умственные способности . Если Вы за это РЕГУЛЯРНО получаете доход. естественно Вы должны платить налоги. Не нравится ИП .. платите 13 процентов НДФЛ ..кстати иногда это гораздо выгоднее!! чем то же ИП.
kordorru, Вы писали:
И 18% НДС заодно...
Вы не поняли. Кроме НДФЛ еще и НДС могут потребовать. Именно об этом тут и написано
yante, Вы писали:
Угу )) Вот тут то как раз эти ФНС на дыбки и встанут. Что тут не просто доходы физлица под 13 % и типа всё. А именно НДС-ом они по факту и "не законное предпринимательство" натягивают.
А чего мучиться-то? Речь не о сдаче лишней квартиры или гаража, а о нежилой недвижимости, постоянно сдающейся в аренду. Сдается она организациям или ИП и отследить доходы в таком случае проблем нет.
И это в общем-то не просто страшилка. Есть реальные судебные дела. Не в пользу физлиц.
Есть очень хитрые договора, по которым можно законно вообще ничего не платить, при этом получая неплохой доход, деятельность не будет считаться предпринимательской. Но, естесственно, надо соблюсти определенные условия.
Да никому не нужны ваши гаражи. Если они не для грузовиков или на десяток машин. Речь идет о нежилой недвижимости, которая сдается юрлицам для предпринимательской деятельности. Причем сдается годами. Не надо раздувать из мухи слона.
Так и здесь годами, и юрлицу, правда, бюджетному.
А как быть с определением налогоплательщиков по НДС (ст. 143 НК РФ):
в настоящей главе - налог) в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле."
нигде не сказано что физические лица уплачивают ндс. нигде. только 13%
Разовьем мысль дальше. Предположим что физик сдает недвигу за 100 рублей в месяц. Следовательно должен заплатить 15,25 руб. НДС и 11,01 руб. НДФЛ (13% от 84,75) Но остальные то деньги он себе заберет. Следовательно это будет выплата физическому лицу, следовательно нужно это страховыми взносами обложить. Т.е. забрать ещё - 25,59 руб. (30,02% от 84,75). Итого налогов - 51,85 руб. Это ещё не все. Сомневаюсь что физик, вовремя сдаст нужные декларации, следовательно плюсуем штраф 30% - 15,55 руб. В итоге у физика на руках чистыми останется 32,6 руб. в месяц. А теперь внимание вопрос, сколько месяцев физик должен сдавать свою недвигу что бы оплатить штраф 2000 рублей по 14.1 КОАП?
Еще раз - пункт 1 статьи 11. Там и сказано, что бывает, если физлицо ведет предпринимательскую деятельность, не являясь ИП.
Глупости уже совсем. Во-первых, сдача в аренду имущества вообще взносами не облагается. Во-вторых, никаких выплат физик сам себе не делает. Ввиду невозможности этого в принципе. У него и так все деньги собственные.