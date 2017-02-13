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Полученные застройщиком средства по договору долевого участия не облагаются налогом на прибыль

13.02.17 10:47
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Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.

На основании статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости или возмещения затрат на их строительство.

Использование застройщиком денежных средств на иные цели считается нецелевым использованием денежных средств участников долевого строительства.

Учитывая изложенное, в случае если застройщиком соблюдаются цели использования денежных средств, установленные Федеральным законом N 214-ФЗ, а также условие ведения раздельного учета полученных денежных средств, то данные средства не учитываются в составе доходов в целях налогообложения прибыли организаций как средства целевого финансирования.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/2488 от 20.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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