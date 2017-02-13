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Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена

13.02.17 11:44
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В Подмосковье изменился порядок льготного налогообложения многодетных семей при исчислении транспортного налога, сообщает УФНС Московской области. Осуществляя в текущем году массовый расчет транспортного налога физическим лицам за 2016 год, налоговые органы будут учитывать изменения, внесенные Законом Московской области от 27.11.2015 N 208/2015-ОЗ в статью 26.8 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области».

 Согласно новой редакции указанной статьи семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно. В действовавшей ранее редакции закона ограничения по мощности льготируемого транспортного средства отсутствовали.

 Льгота применяется в отношении автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов. Однако она не распространяется на дорогостоящие легковые автомобили, по которым расчет суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Согласно региональному закону о льготном налогообложении льгота предоставляется одному из родителей (законных представителей) в многодетной семье.

 Право на применение льготы наступает с даты возникновения статуса многодетной семьи (рождение (усыновление, установление опеки и попечительства) третьего и последующих детей).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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Аноним
, Москва

У меня двое детей с женой прописаны в Москве, а я с третьей дочкой в области - нам официально отказали предоставить статус многодетной семьи, т.к. по закону Московской области от 18 марта 2016 г. необходимо чтобы все дети были прописаны на территории Московской области. Вот такая единая Россия.

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