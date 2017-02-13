Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена

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В Подмосковье изменился порядок льготного налогообложения многодетных семей при исчислении транспортного налога, сообщает УФНС Московской области. Осуществляя в текущем году массовый расчет транспортного налога физическим лицам за 2016 год, налоговые органы будут учитывать изменения, внесенные Законом Московской области от 27.11.2015 N 208/2015-ОЗ в статью 26.8 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области».



Согласно новой редакции указанной статьи семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно. В действовавшей ранее редакции закона ограничения по мощности льготируемого транспортного средства отсутствовали.



Льгота применяется в отношении автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов. Однако она не распространяется на дорогостоящие легковые автомобили, по которым расчет суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.



Согласно региональному закону о льготном налогообложении льгота предоставляется одному из родителей (законных представителей) в многодетной семье.



Право на применение льготы наступает с даты возникновения статуса многодетной семьи (рождение (усыновление, установление опеки и попечительства) третьего и последующих детей).