Налогоплательщики не могут добиться от ИФНС информации об уплаченных взносах

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Администрированием страховых взносов в 2017 года начала заниматься ФНС. Вполне логично, что именно к налоговикам обращаются страхователи за информацией о состоянии расчетов по взносам. «А в ответ – тишина…» - сетуют читатели нашего форума.

А у всех в личном кабинете ИП на сайте ФНС видны уплаченные взносы за работников, за себя? У нас почему-то нет.

- НатальяС

В ходе обсуждения форумчане сообщили, что пока ИФНС присылает по ТКС пустые выписки по страховым взносам, получить эту информацию не представляется возможным.

Ни у кого не видно - ни у ИП, ни у ЮЛ, ни за себя, ни за того парня...

ФНС еще не знает куда принимать эти взносы: и от фондов, и от казначейства...

- Тавита

Обсуждение происходит в теме форума «взносы и личный кабинет ИП на сайте ФНС».