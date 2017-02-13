Наличие сведений о среднесписочной численности работников за 2016 год будет учтено при формировании Реестра МСП

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20 января истек срок представления сведений о среднесписочной численности работников за 2016 год. Сведения подаются в налоговый орган организациями и индивидуальными предпринимателями, привлекавшими в предшествующем году наемных работников. Наличие сведений о среднесписочной численности работников в налоговом органе будет учтено при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр МСП будет сформирован 10 августа 2017 года на основании сведений за 2016 год представленных в налоговый орган по состоянию на 1 июля 2017 года.

В случае не представления юридическими лицами указанных сведений, такие организации не будут включены в Реестр МСП, угрожает Управление ФНС Республики Алтай.