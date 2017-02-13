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Роструд напоминает о графике выходных дней на следующей неделе

13.02.17 14:46
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Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что на следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют 4 выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

"На следующей неделе будет всего 3 рабочих дня - с понедельника, 20 февраля по среду 22 февраля включительно. При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества на следующей неделе в РФ нерабочими будут дни с четверга по воскресенье включительно, отметил замглавы ведомства.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. "Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", - сказал Шкловец.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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