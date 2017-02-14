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14.02.17 12:33
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3 мнения
Клерк
Свечков
, Хабаровск
Может ли организация применять в целях бухгалтерского учета сроки службы основных средств определенные Постановлением № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»?

Может
Не может, так как из Постановления №1 был исключен абзац, что указанная Классификация может использоваться для целей бухгалтерского учета
Может, если определит Положением по учетной политике, что срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете равен сроку службы основных средств в налоговом

 Не согласен, что формулировка о равенстве срока использования ОС в БУ сроку использования в НУ корректна. В ПБУ означены критерии определения срока. А в НУ обобщенная классификация. Причем, если нашего объекта мы в этой классификации не находим, мы пользуемся критериями, установленными НК. А они совсем не те, что в ПБУ.

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