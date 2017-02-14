Мне нравится Ответить #1 Свечков Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Хабаровск Может ли организация применять в целях бухгалтерского учета сроки службы основных средств определенные Постановлением № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»? Может Не может, так как из Постановления №1 был исключен абзац, что указанная Классификация может использоваться для целей бухгалтерского учета Может, если определит Положением по учетной политике, что срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете равен сроку службы основных средств в налоговом Не согласен, что формулировка о равенстве срока использования ОС в БУ сроку использования в НУ корректна. В ПБУ означены критерии определения срока. А в НУ обобщенная классификация. Причем, если нашего объекта мы в этой классификации не находим, мы пользуемся критериями, установленными НК. А они совсем не те, что в ПБУ.
Не согласен, что формулировка о равенстве срока использования ОС в БУ сроку использования в НУ корректна. В ПБУ означены критерии определения срока. А в НУ обобщенная классификация. Причем, если нашего объекта мы в этой классификации не находим, мы пользуемся критериями, установленными НК. А они совсем не те, что в ПБУ.