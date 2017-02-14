Клерк.Ру
 

Предпринимателям из двух тысяч населенных пунктов Ростовской области разрешено применять кассовую технику по облегченной форме

14.02.17 14:18
Просмотров: 

Управление ФНС Ростовской области напоминает, что утвержден перечень территорий Ростовской области, где разрешено применение контрольно-кассовой техники организациями и предпринимателями без передачи фискальных документов в электронной форме налоговым органам.

В документ включено более двух тысяч отдаленных населенных пунктов Дона – хуторов и поселков численностью менее 10 тысяч человек.

Использование контрольно-кассовой техники без обязательной передачи электронных документов в налоговые органы позволит сократить дополнительные расходы сельским предпринимателям и сельхозкооперативам, работающим в отдаленных населенных пунктах области. Их список размещен на областном портале правовой информации pravo.donland.ru и официальном сайте правительства области. Кроме того, кассы не будут применяться при продаже газет и журналов, ценных бумаг, проездных документов, обеспечении питанием в учебных заведениях. Разрешено работать без кассовой техники на рынках, ярмарках и выставках. Без использования касс можно рассчитаться за услуги по ремонту обуви, разносной торговли, уходу за детьми, больными и престарелыми.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»
Бухгалтерские новости
 
В Астраханской и Ростовской области утвердили список местностей, где возможно не применять онлайн-ККТ
 
Бухгалтерские новости
 
Жанна Селянина: В 2017 году продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения137
Аноним прокомментировал материал «Предоставление жилья детям-сиротам»
18:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:52
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
18:43
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
18:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:37
Аноним прокомментировал материал «Доллар падает шестой день подряд»
18:26
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
еще
 