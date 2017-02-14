Предпринимателям из двух тысяч населенных пунктов Ростовской области разрешено применять кассовую технику по облегченной форме

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Управление ФНС Ростовской области напоминает, что утвержден перечень территорий Ростовской области, где разрешено применение контрольно-кассовой техники организациями и предпринимателями без передачи фискальных документов в электронной форме налоговым органам.

В документ включено более двух тысяч отдаленных населенных пунктов Дона – хуторов и поселков численностью менее 10 тысяч человек.

Использование контрольно-кассовой техники без обязательной передачи электронных документов в налоговые органы позволит сократить дополнительные расходы сельским предпринимателям и сельхозкооперативам, работающим в отдаленных населенных пунктах области. Их список размещен на областном портале правовой информации pravo.donland.ru и официальном сайте правительства области. Кроме того, кассы не будут применяться при продаже газет и журналов, ценных бумаг, проездных документов, обеспечении питанием в учебных заведениях. Разрешено работать без кассовой техники на рынках, ярмарках и выставках. Без использования касс можно рассчитаться за услуги по ремонту обуви, разносной торговли, уходу за детьми, больными и престарелыми.