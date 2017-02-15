Бухгалтер переживает, не маловат ли налог по УСН

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Читательница нашего форума не хочет расстраивать налоговую инспекцию, в связи с чем решила посоветоваться с коллегам относительно суммы налога по УСН. Не мало ли? Не огорчатся ли налоговики, не будут ли возмущаться?

Подскажите плз: есть ли какие-то рекомендации от "органов" по налоговой базе упрощенцев?

Посмотрела анализ работы за 2015 и 2016 года.

В 2015 при поступлении от покупателей 14 млн налоговая база была 1 млн

в 2016 при поступлении от покупателей 16 млн налоговая база чуть увеличилась - 1,2 млн

Будут ли вопросы от ИФНС по таким показателям?

- Аноним

Участники обсуждения отмечают, что раз налог получается больше минимального, то это уже само по себе немало.

Налоговая нагрузка в этом случае составит (1,2 млн *15%)/16 млн *100%=1,125% от оборота. Как думаете, это много или мало?

Обсуждение происходит в теме форума «УСН 15% и налоговая база».