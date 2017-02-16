ФНС России разъясняет порядок применения повышающих коэффициентов при расчете земельного налога

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В текущем году при расчете земельного налога физических лиц будут применяться нормы Налогового кодекса РФ (статья 396) о повышающих коэффициентах, напоминает Федеральная налоговая служба.

В частности, на земельные участки, приобретенные физическими лицами в собственность для индивидуального жилищного строительства, налог будет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

То есть, если гражданин приобрел в 2006 году в собственность такой участок и, по истечении 10 лет с момента получения разрешения на строительство, не зарегистрировал права на построенный на этом участке объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год будет производиться с учетом коэффициента 2.

На земельные участки, приобретенные в собственность физическими лицами для иных видов жилищного строительства, исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с момента государственной регистрации прав на данные участки, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

Так, если гражданин в 2015 году приобрел в собственность вышеуказанный участок (например, для среднеэтажной комплексной жилой застройки) и не зарегистрировал права на построенный на этом участке объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год для него будет производиться с учетом коэффициента 2.

В случае государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до завершения трехлетнего срока строительства, излишне уплаченная сумма налога (с коэффициентом более 1) подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.